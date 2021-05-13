Украина и Венгрия договорились о признании свидетельств о вакцинации против COVID-19

Украина и Венгрия договорились заключить договор о взаимном признании свидетельств о вакцинации для безопасного путешествия граждан.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

"На нашей встрече в Братиславе министр иностранных дел Венгрии Сийярто и я договорились продолжить диалог по вопросам образования и меньшинств с должным соблюдением национального законодательства Украины. Мы также заключим договор о взаимном признании свидетельств о вакцинации, чтобы наши граждане могли путешествовать безопасно", – написал он в Twitter.

Также Кулеба добавил, что Сийярто принял приглашение посетить Донбасс после того, как в мае Венгрия начнет председательствовать в Комитете министров Совета Европы.