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Украинские перевозчики забронировали 975 тысяч электронных разрешений

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Украинские перевозчики забронировали 975 тысяч электронных разрешений
Украинские перевозчики осуществили около 975 тыс. бронирований в электронной форме через Транспортный портал е-услуг за время реализации пилотного проекта е-бронирования разрешений на международные автоперевозки пассажиров и грузов, который стартовал в начале 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Чтобы урегулировать процедуру заказа бланков разрешений на перевозки в электронной форме, вместе с сообществом перевозчиков мы разработали и внесли соответствующие изменения в Порядок оформления и выдачи разрешений на международные автоперевозки пассажиров и грузов (приказ МИУ №116 от 17марта 2021)", - сообщил глава ведомства Владислав Криклий.

По его словам, внесенные в Порядок изменения также предусматривают:

  • отмену нормы об обязательстве возврата бланков разрешений в течение 90 дней;
  • возможность оформления разрешений по копиям документов в случае изъятия оформленного разрешения компетентным органом иностранного государства, кражи, потери или окончания срока действия разрешения, когда транспортное средство находится на территории иностранного государства;
  • введение формы отказа, которая будет предоставляться инспектором перевозчику в случае несоответствия предъявленных документов или отсутствия разрешений в пункте выдачи разрешений, а также формы отказа, которая будет предоставляться в случае отказа в аннулировании разрешений;
  • обновление перечня разрешений и стран, которые имеют ограниченные годовые квоты, и сейчас эти ограничения являются максимально гибкими, что позволит более эффективно планировать логистику перевозок;
  • изменение формы бланка разрешения Украины;
  • ведение санкций к перевозчикам, которые будут злоупотреблять предварительным заказом бланков разрешений в электронной форме.
Джерело:  Мининфраструктуры
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