Украинские перевозчики забронировали 975 тысяч электронных разрешений

Украинские перевозчики осуществили около 975 тыс. бронирований в электронной форме через Транспортный портал е-услуг за время реализации пилотного проекта е-бронирования разрешений на международные автоперевозки пассажиров и грузов, который стартовал в начале 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Чтобы урегулировать процедуру заказа бланков разрешений на перевозки в электронной форме, вместе с сообществом перевозчиков мы разработали и внесли соответствующие изменения в Порядок оформления и выдачи разрешений на международные автоперевозки пассажиров и грузов (приказ МИУ №116 от 17марта 2021)", - сообщил глава ведомства Владислав Криклий.

По его словам, внесенные в Порядок изменения также предусматривают: