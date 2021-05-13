Курс биткойна рухнул на 19% после отказа Tesla продавать авто за криптовалюту

Самые популярные криптовалюты отреагировали резким падением на сообщение основателя компании Tesla Илона Маска об отказе компании принимать оплату в Bitcoin.

По данным портала Coin Desk, сейчас котировки Bitcoin находятся на уровне $50,06 тыс., демонстрируя падение на 12,1% за сутки, вторая самая популярная криптовалюта – Ether – падает на 11,46%, до $3,81 тыс.

В ходе торгов за последние сутки Bitcoin падал с $57,27 тыс. до $46,29 тыс, что является самым низким уровнем с начала марта, однако затем отыграл часть потерь.

Падение котировок популярных криптовалют ускорились после того, как Илон Маск сообщил, что производитель электромобилей Tesla приостанавливает прием биткойнов как средства оплаты.

"Tesla приостановила продажи транспортных средств с помощью Bitcoin. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткойна", – написал глава Tesla Илон Маск в Twitter, отметив, что компания также не будет продавать свои биткойны.

Объявление Tesla 8 февраля о том, что она купила Bitcoin на $1,5 миллиарда и будет принимать их в качестве оплаты за автомобили, стало одним из факторов роста криптовалюты.

Согласно данным Кембриджского университета и Международного энергетического агентства, при нынешних темпах добычи биткойнов ежегодно потребляется примерно такое же количество энергии, как и в Нидерландах в 2019 году, отмечает Reuters.

"Проблема (огромного потребления энергии майнерами, – ред.) давно известна, поэтому в ней нет ничего нового, но вместе с недавними комментариями Маска о dogecoin, его последние комментарии, кажется, предполагают, что его страсть к криптовалютам, возможно, ослабевает", – сказал Макото Сакума. научный сотрудник научно-исследовательского института NLI в Токио.

Криптовалюта dogecoin потеряла более трети своей цены в воскресенье после того, как Маск, чьи твиты подняли спрос на токен в начале этого года, назвал это "суетой" в комедийном шоу. Однако во вторник он спрашивал своих подписчиков в Twitter, хотят ли они, чтобы Tesla принимала dogecoin.

По словам Джеффри Ванга, главы американского подразделения Amber Group, распродажа рисковых активов на традиционных рынках стала еще одним фактором, повлиявшим на это падение.

"Я не думаю, что все продается только из-за этих новостей. Это была своего рода соломинка, сломавшая верблюжью спину с точки зрения увеличения риска распродажи", – сказал он.

В среду индекс S&P 500 упал на 2,1%, а индекс Nasdaq Composite потерял 2,7%.