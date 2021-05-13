Прокуратура продолжает массовые обыски у подчиненных Кличко, мэр заявляет о давлении (обновлено)

Киевская прокуратура сообщила и налоговая милиция ГФС за последние сутки сообщили о массовых обысках в Киевской городской администрации и столичных коммунальных предприятиях по меньшей мере по 9 уголовным делам, которые касаются расследования событий, начиная с 2012 года.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры и ГФС.

В частности, 11-12 мая обыски были проведены в Департаменте социальной политики и Департаменте земельных ресурсов КГГА, КП "Киевгорсвет", ООО "Спецпроект-Инвест", КП "Киевавтодор", КП "Спецжилфонд", "Киевзеленстрое". Большинство дел связано с уклонением от уплаты налогов частных компаний - победителей тендеров коммунальных предприятий .

Кроме того, 13 мая прокуратура сообщила о проведенных совместно с управлением СБУ в Киеве обысках по делу о вымогательстве средств за незаконную аренду торговых точек в подземных переходах на территории центральных районов Киева, переданных в аренду еще в 2012 году, а также о совместных с Нацполицией обысках в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Также Киевская городская прокуратура сообщила об обысках в служебных помещениях Коммунального предприятия по ремонту и содержанию мостов и путей Киева "Киевавтодормост" и в офисных помещениях подрядных предприятий по делу о нанесении ущерба более чем на 20 млн грн.

В свою очередь ГФС вечером 13 мая сообщила о начале обысков налоговой милицией под руководством Киевской городской прокуратуры в помещениях КП "Киевский Метрополитен" и КП "Киевпастранс", связанных с расследованием возможного уклонения от уплаты налогов частными подрядчиками на сумму 9 млн грн при проведении работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена, а также присвоении средств при строительстве трамвайной линии в Дарницком районе.

Накануне об обысках прокуратуры и других правоохранителей в своей квартире и квартире бывшей жены, с которой он разведен более 20 лет, сообщил глава исполкома партии "УДАР Виталия Кличко", экс-народный депутат Артур Палатный.

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Сам мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на местное самоуправление, а также личным давлением на него, сообщает пресс-служба КГГА.

"Что касается событий вокруг городской власти. В течение последних двух дней правоохранители и налоговики буквально "кошмарят" столичную власть. Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича! Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налеты!", – заявил Кличко.

Мэр уточнил, что обыски силовиков продолжаются.

"Сегодня, в шесть утра, ворвались домой к главному архитектору Киева. Приходили домой и к председателю исполкома партии "УДАР". Ищут коррупцию?! Как молниеносно и массово нашлись какие-то "дела", что не выдерживают никакой правовой критики", – заявил Кличко.

"В таких случаях обращаются к гаранту Конституции за обеспечением соблюдения законности. Но здесь понятно, что такие действия одобрены на самом высоком уровне", – добавил мэр столицы.