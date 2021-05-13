Украина купит у Франции в кредит электровозы и подъемники на 1,2 миллиарда евро (обновлено)

Украина и Франция подписали четыре рамочных соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро.

Со стороны Франции документы подписывал министр экономики, финансов и восстановления Франции Бруно Ле Мер, сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, все проекты предусматривают локализацию на украинских предприятиях от 30% и выше, что позволит создать тысячи новых рабочих мест.

Подписанные договоры предусматривают реализацию следующих проектов:

поставку 130 электровозов компанией Alstom на сумму до 900 млн евро. Уровень локализации производства составит 35%.

поставку 370 автолестниц для работы на высотных зданиях на сумму до 300 млн евро. Этот проект должен стать основой для обновления пожарной техники для тушения пожаров и спасения людей в высотных зданиях;

проект улучшения водоснабжения в Луганской области на сумму 70 млн евро, благодаря чему доступ к воде получат жители 20 городов и сел;

проект улучшения водоснабжения в Киеве на сумму 70 млн евро, реализация проекта позволит улучшить качество питьевой воды в столице Украины для более 25% ее жителей.

Согласно условиям подписанных соглашений на покупку электровозов и спасательных машин-автопродъемников, финансирование до 85% об общей суммы контрактов будет предоставлено в виде кредитов французской стороной, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документации, официальная поддержка проекта по поставке электровозов составит до 750,13 млн евро. При этом господдержка, предоставленная для покрытия затрат, связанных с покупкой украинских товаров и услуг, не должна превышать 35% от цены экспортного контракта.

Официальная поддержка для финансирования проекта состоит из казначейского кредита на максимальную сумму 350 млн евро и банковского кредита, гарантированного Bpifrance Assurance Export, на максимальную сумму 400,13 млн евро.

Срок погашения кредитов определяется французской стороной в соответствии с правилами соглашения и не может превышать 10 лет.

Рамочный договор на поставку 370 спасательных машин-автопродъемников предусматривает предоставление французской стороной финансирования на сумму 255 млн евро. Эта сумма будет состоять из казначейского займа в сумме до 100 млн евро, предоставляемого правительством Франции в лице компании Natixis, и банковского кредита в размере до 155 млн евро, который будет предоставлен банком или консорциумом банков из ЕС.

Согласно договору, финансовая поддержка предоставляется для приобретения у Франции товаров и услуг, а также предусматривает закупку украинских или иностранных товаров для реализации контракта на сумму до 50% размера финподдержки. Срок погашения казначейского и банковского займов – не более 10 лет.

Как сообщалось, в 2020 году Украина ратифицировала Рамочный договор между правительствами Украины и Франции на строительство и приобретение 20 катеров ориентировочной стоимостью 137 млн евро. При этом, часть катеров (25%) будут построены на отечественных судостроительных предприятиях.

Напомним, госпредприятие МВД Украины в августе 2018 года заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты покупают за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.