Аэропорт "Киев" закроют на 9 месяцев для строительства новой полосы

Аэропорт "Киев" (Жуляны) в 2023 году закроют на 8-9 месяцев, чтобы удлинить и усилить взлетно-посадочную полосу.

Об этом сообщил глава совета директоров предприятия Денис Костржевский, передает avianews.

По его словам, это позволит без ограничений принимать все самолеты базового лоукостера Wizz Air – Airbus A320 и A321. Из-за того, что последний тип самолета не может летать в аэропорт "Киев" с полной загрузкой, Wizz Air решил открыть новый дальний рейс из Абу-Даби в украинскую столицу в аэропорт "Борисполь".

Как отмечает Костржевский, аэропорт "Киев" в ходе работ получит фактически новую полосу. Строители демонтируют старое покрытие из асфальта, усилят основу, а затем возведут новое покрытие из бетона. Длину полосы в ходе работ хотят увеличить на 460 метров до 2770 метров.

Также один из двух курсов полосы получит инструментальную систему посадки ILS категории II ICAO. Это позволит самолетам садиться в "Киеве" при видимости не менее 350 метров.

В 2021 году аэропорт хочет определить проектировщика работ, в 2022 году – провести усиление поверхности аэродромных покрытий без прекращения полетов, а в 2023 году – приступить к работам на полосе с закрытием аэродрома на прием самолетов.

Стоимость ремонтных работ может составить от 2,5 до 5 млрд грн. Эти средства планируется привлечь из бюджета Киева, государственного бюджета или использовать смешанное финансирование.

Топ-менеджер аэропорта не исключил, что работы может профинансировать и частный инвестор на условиях концессии. Сейчас аэродром "Киев" принадлежит одноименному коммунальному предприятию, собственником которого является Киевский горсовет.