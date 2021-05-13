Минздрав решил исследовать наличие антител к коронавирусу у населения
Об этом на брифинге сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Интерфакс-Украина.
"Ученые института оценят состояние популяционного иммунитета населения, определят наиболее уязвимые к инфицированию группы, доступ к тестированию, долю бессимптомных случаев среди взрослого населения, а также возможные факторы риска", – сказала заместитель министра.
"Планируется два этапа: полевой предусматривает формирование медицинских бригад, которые будут проводить опрос и брать образцы крови для тестом на наличие антител; аналитический предусматривает обработку заполненных анкет и формирование статистических результатов", – пояснила Шаталова .
Исследование, которое планируют провести летом, организовано в рамках совместного проекта Минздрава и Всемирного банка "Улучшение здравоохранения на службе у людей".
"Планируется охватить около 9 тыс. взрослых украинцев, проживающих во всех регионах страны в населенных пунктах с разным количеством населения, разного возраста и пола", – добавила замминистра.