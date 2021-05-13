В Киеве представили центр киберзащиты на базе Госспецсвязи

В Киеве провели презентацию Киберцентра UA30, созданного на базе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины для защиты информационных ресурсов, объектов критической инфраструктуры и украинского киберспорта в целом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В Киберцентре также работает Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации Украины (CERT-UA).

По словам главы Госпецсвязи Юрия Щиголя, это единственная в Украине команда, которая входит в международный Форум команд реагирования на инциденты безопасности (FIRST). Отмечается, что CERT-UA сотрудничает с более 500 подобными командами по всему миру.

Среди основных функций команды – реагирование на киберинциденты и исследование цифровых данных, информирование о киберугрозах и уязвимостях, исследование вредного программного обеспечения, обмен данными о киберинцидентах.

Также президент Владимир Зеленский ознакомился с тренинговым киберцентром, предназначенным для отработки реальных сценариев кибератак в учебной среде - "песочнице" - и получении практических навыков и умений, необходимых для реагирования на киберугрозы в современных условиях. Специалисты продемонстрировали отработку сценария кибератаки на технологическую систему ветровой электростанции.

Напомним, президент Зеленский пообещал создать университет для подготовки специалистов по кибербезопасности. По словам президента, для учебы в нем будут отбирать лучших детей, которым будет создано благоприятное пространство для обучения и предоставляться высокие стипендии.

"Будут построены современные лаборатории, кибер- и биохимические центры. Они будут сразу получать знания, теорию и практику. Также туда будет отбор мощных преподавателей, прежде всего украинских, но также будут привлечены специалисты из-за рубежа. Все будут получать очень высокую заработную плату, несмотря на то, из какой страны они приедут. Этот университет будет готовить профессиональных людей, направление которых – безопасность нашей страны, после этого университета они должны будут работать именно на государство", – подчеркнул Зеленский.