Киевсовет одобрил кредит ЕИБ на 30 миллионов евро для замены сетей освещения

Киевсовет одобрил привлечение кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в рамках субпроекта "Капитальный ремонт сетей наружного освещения города Киева" для внедрения современных светодиодных систем наружного освещения.

Соответствующее решение было поддержано на сессии в четверг, 13 мая, сообщает пресс-служба горсовета.

Проектом предусматривается, что к 2024 году системы наружного освещения будут оснащены светильниками со светодиодами.

В частности, существующие лампы с низкой светоотдачей заменят на 42,58 тыс. новых энергоэффективных светильников со светоотдачей более 120 лм/Вт и с более высоким индексом цветопередачи. Кроме того, установят около трех тысяч опор наружного освещения и заменят 525 км кабельных сетей.

В целом освещение заменят на 1967 улицах и придомовых территориях Киева и подключат к дистанционному управлению световым потоком с мощностью в зависимости от времени суток, интенсивности движения пешеходов и транспорта. Это позволит повысить энергоэффективность потребления электроэнергии на 50-60% и увеличить срок эксплуатации приборов освещения более чем на 30%.

Ожидается, что современное освещение позволит повысить уровень безопасности, снизить количество дорожно-транспортных происшествий, увеличить срок эксплуатации обновленных сетей, а также улучшить экологическое состояние города благодаря отказу от использования газовых ламп, содержащих ртуть.

Всего в Киеве насчитывается 148 тыс. светоточек. Из них более 40 тыс. уже заменили за счет городского бюджета.