Украинские банки нарастили кредитование в гривне, – Нацбанк

Банковский сектор в первом квартале 2021 года увеличил кредитный портфель як в корпоративном, так и в розничном сегментах, а также сохранил позитивную динамику привлечения средств от населения.

Об этом говорится в обзоре банковского сектора Национального банка, сообщает пресс-служба регулятора.

"Снижение стоимости гривневых бизнес-кредитов и депозитов населения приостановилось в ответ на повышение учетной ставки Нацбанка. Увеличение спроса на банковские услуги способствовало восстановлению темпов роста чистого процентного и комиссионного дохода. Отчисления в резервы были заметно ниже, чем в прошлом году", – говорится в сообщении.

Отмечается, что портфель чистых гривневых корпоративных кредитов вырос на 5,3% за первый квартал и на 5,8% в годовом разрезе.

В то же время валютные кредиты уменьшились в долларовом эквиваленте на 2,9% и 7,4% соответственно.

При этом ускорился рост чистых гривневых кредитов физлицам – на 6% за первый квартал и на 8,2% в г/р. Лидерами в обоих сегментах были частные банки.

Доля неработающих кредитов за I квартал снизилась на 1.1 п. п. до 39.9%. Банки списали значительно меньше неработающих кредитов, чем в предыдущем квартале.

Также в первом квартале продолжался прирост депозитов населения в национальной валюте – на 2,6% (24,2% г/р).

"Средства бизнес-клиентов в национальной валюте сезонно уменьшились в I квартале после стремительного роста в 4 квартале 2020 года. В марте приток средств в гривне восстановился. В то же время валютные средства субъектов хозяйствования в долларовом эквиваленте увеличились на 6,4% за квартал. Как следствие, уровень долларизации средств клиентов вырос на 0.3 п. п. (до 38.3%). Средства клиентов формируют почти 85% обязательств и остаются основой фондирования банков", – добавили в Нацбанке.

Прибыль банковского сектора за первый квартал составил 10,9 млрд грн, что на треть меньше, чем годом ранее. Причиной этого в НБУ называют переоценку индексированных ценных бумаг. В то же время чистый процентный и комиссионый доходы росли темпами около 15%.

В обзоре уточняют, что главными рисками для банковского сектора остаются уменьшение процентных доходов вследствие приостановки снижения стоимости депозитов, а также кредитный риск.