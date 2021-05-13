Бывшему замглавы правления банка "Аркада" сообщили о подозрении в растрате 22 миллионов

Печерская окружная прокуратура Киева сообщила экс-первому заместителю главы правления неплатежеспособного банка "Аркада" о подозрении в растрате 22 млн грн.

Как сообщает прокуратура Киева, банкира подозревают в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Согласно материалам следствия, экс-глава правления банка совместно с первым заместителем организовали механизм противоправной растраты средств участников фондов финансирования строительства с привлечением подконтрольных юридических лиц.

Отмечается, что указанными должностными лицами банка были реализованы две программы лояльности с привлечением средств фонда финансирования строительства, по условиям которых стоимость квадратного метра площади квартиры составляла от 169,75 грн до 190,55 грн, что подтверждается заключенным договорам инвестировании строительства между банком и доверителями.

Кроме этого, в связи с невыполнением доверителями условий акционных программ банком было принято решение о расторжении договоров инвестирования и возврата доверителям средств, однако банк безосновательно вернул доверителям средства в сумме 22 млн грн, что в 10 раз превышает сумму инвестированных средств, уточняется в материалах следствия.

Как сообщалось, Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.