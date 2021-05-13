МАУ отменила авиарейсы в Израиль

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила четыре рейса в/из аэропорта Тель-Авива, запланированные на 13 мая.

Как сообщает пресс-служба компании, рейсы отменены в соответствии с NOTAM, выданным авиационными властями Израиля, а также с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.

Кроме того, вылет рейса из Тель-Авива в Киева 14 мая перенесен на 8:40, при условии снятия ограничений в аэропорту.

Пассажиров просят внимательно следить за обновлением информации на сайте авиакомпании, а также на сайтах аэропорта "Борисполь" и аэропорту "Бен Гурион".

"Безопасность пассажиров и экипажей является первым приоритетом авиакомпании МАУ. Поэтому решение об осуществлении рейсов будет пересматриваться каждые 24 часа с учетом наличия или отсутствия ограничений для осуществления полетов в аэропорт ТLV", – отмечается в сообщении.

Как сообщает Голос Америки, крупнейшие американские авиакомпании также отменяют рейсы в Тель-Авив в связи с эскалацией конфликта между Израилем и палестинцами.

В частности, авиакомпании American Airlines, United Airlines и Delta сообщили о приостановке полетов по крайней мере до четверга, а в случае United Airlines – до субботы. Они заявили, что наблюдают за ситуацией в Израиле и не могут с уверенностью сказать, когда смогут возобновить полеты.

Ранее Израиль нанес воздушные удары по Газе, а палестинские боевики в Газе выпустили ракеты по целям в Израиле, включая основной аэропрот в Тель-Авиве.