Банки уволили с начала года 2000 работников, – НБУ
Как сообщает Finbalance, новые филиалы открывали только частные банки (27).
При этом наибольшее сокращение количества филиалов произошло в Днепропетровской и Донецкой областях (соответственно 16 и 13).
Государственные (включая "Приватбанк") и иностранные банки продолжили увольнять работников: сответственно 1639 и 350 человек. Частные банки пополняли штаты (+342 человека).
Количество активных платежных карт несколько возросло. Лидерами прироста были частные банки, опередив "Приватбанк". Количество активных карт иностранных банков уменьшилась.
Сеть POS-терминалов банков увеличилась. Значительный прирост произошел благодаря "Приватбанку" (+3 тыс.) и другим госбанкам (+2,8 тыс. терминалов). В первом квартале банки изъяли 66 банкоматов из своей сети.