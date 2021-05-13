Банки уволили с начала года 2000 работников, – НБУ

По данным Национального банка Украины, в первом квартале 2021 года банки в целом сокращали сеть своих отделений: больше всего филиалов закрыли государственные банки (81, включая "Приватбанк"), 6 - иностранные банки.