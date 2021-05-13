Новини

"Нафтогаз" готовится начать бурение трех поисковых скважин на Юзовском участке

4600
"Нафтогаз" готовится начать бурение трех поисковых скважин на Юзовском участке
ООО "Надра Юзовская", дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины", заявило о планах начать сооружение трех разведочных скважин на Славянской площади Юзовского участка с целью поиска залежей нефти и газа.

Согласно сообщению компании в Едином реестре оценки влияния на окружающую среду (ОВОС), бурение скважин планируется в административных границах Святогорской территориальной общины Краматорского района Донецкой области, передает Интерфакс-Украина.

Глубина скважины №100 должна составить 3100 м (по вертикали) и 4900 м (по стволу), №101 – 4300 м и 6150 м, №102 – 1500 м и 2627 м соответственно.

Подключение каждой скважины на расстояние до 30 км планируется к установке подготовки углеводородного сырья Святогорского газоконденсатного месторождения.

Ожидаемые объемы добычи природного газа составляют 50-200 тыс. кубометров в сутки.

Как сообщалось, в январе НАК "Нафтогаз Украины" ввела в эксплуатацию Святогорское месторождение газа из плотных коллекторов (tight gas), которое находится на Юзовской площади.

Напомним, в декабре 2020 года "Нафтогаз Украины" подписал договор о покупке ООО "Надра Юзовская" у НАК "Надра Украины".

ООО "Надра Юзовская" имеет специальное разрешение на разведку и добычу газа на Юзовской площади до 2063 года.

Юзовский участок площадью 7,886 тыс. кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.

По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.

Джерело:  Интерфакс-Украина

ТОП-новини

всі новини