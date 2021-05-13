Кабмин предложил запретить выезд за границу руководителям компаний с налоговым долгом

Кабинет министров предлагает через суд ограничивать право выезжать за границу руководителю компании с налоговым долгом свыше 1 млн грн, который не уплачивается на протяжении месяца

Об этом свидетельствует текст так называемого ресурсного законопроекта, передает Интерфакс-Украина.

"В случае неуплаты на протяжении 30 календарных дней с дня отправки (вручения) налогоплательщику налогового требования суммы налогового долга, которая превышает 1 млн грн, контролирующий орган имеет право обратиться в суд за установлением временного ограничения в праве выезда руководителя такого налогоплательщика за границы Украины – до полного погашения такого долга", – указало в тексте законопроекта, который 12 мая поддержало правительство.

Законопроект также предлагает ввести норму, согласно которой в случае нарушения сроков уплаты акцизного налога налогоплательщику грозит штраф в размере 20% суммы акциза.

Помимо этого, законопроект предлагает установить норму об ограничении 50% суммы отрицательного значения объекта налогообложения прошлых лет, которую можно включить в финансовый результат до налогообложения.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 12 мая одобрил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, который призван увеличить поступления госбюджета на 60 млрд грн в год.

В том числе законопроектом предлагается повысить ставки акцизного налога на алкогольные напитки, отдельные ставки экологичного налога, рентной платы за счет их повышения на уровень инфляции в 2020 году (5%), а также на уровень повышения цен производителей промпродукции (14,5%), что должно обеспечить дополнительные поступления бюджета на 1,6 млрд грн.

Кроме того, предложено запретить производителям табачных изделий формировать запасы продукции перед плановым повышением акциза, за счет чего планируется дополнительно собрать 1,5 млрд грн в год. Еще 1,9 млрд грн должен обеспечить перенос на производителей и импортеров уплаты 5% акцизного налога с максимальной розничной цены табачных изделий.

Законопроект также предусматривает повышение базы налогообложения для расчета рентной платы, что должно обеспечить поступления на 3 млрд грн в год.

Кроме того, предусмотрено введение минимального налогового обязательства с 1 гектара сельхозземель в размере 4,5% нормативно-денежной оценки. За счет этого планируется дополнительно собрать в бюджет 10,3 млрд грн.