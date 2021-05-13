Concorde Capital Мазепы продала компанию по производству картона

Инвесткомпания Concorde Capital вместе с партнерами продали свою долю в предприятии по производству тарного картона ООО "Зеленый Парк" (Изяслав Хмельницкой области), которая составляла около 72%.

Как сообщает пресс-служба компании, сделка закрыта 28 апреля, ее финансовые детали и покупатель не разглашаются.

По словам директора Concorde Capital Игоря Мазепы, завод может производить из макулатуры 200 тонн тарного картона в сутки.

Строительство завода завершено в 2020 году. Предприятие способно производить 60 тыс. тонн тарного картона в год, потенциальная доля рынка оценивается в 9%.

По данным госреестра юрилц, ООО "Зеленый Парк" зарегистрировано в Киеве в 2011 году, его владельцем указана кипрская "Картон Милл Лимитед", а конечными бенефициарами – Игорь Мазепа, Виктор Гордеев, Андрей Шандра и Надежда Рубан.

В Украине крупнейшими производителями тарного картона из макулатуры (включая бумагу для гофрирования) являются Рубежанский картонно-тарный комбинат (в 2020 году выпустил 154 тыс. тонн), Киевский картонно-бумажный (139 тыс. тонн), в Хмельницкой области – "Понинковская КБФ-Украина" (82,3 тыс. тонн).

Как сообщалось, ранее структуры Игоря Мазепы перепродали компании Вадима Новинского ряд торговых центров сети "Амстор", выкупленных у государственного "Укрэксимбанка" за 456 млн грн в рамках урегулирования просроченной кредитной задолженности ООО "Амстор" на сумму около 2 млрд грн.

Основным акционером сети "Амстор" до банкротства также были компании Новинского.