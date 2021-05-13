Импорт товаров в Украину вырос с начала года на 21%, – Таможенная служба
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По итогам января-апреля 2021 года импорт товаров составил $20,42 млрд, что на $3,54 млрд больше (+21%), чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы, передает Finbalance.
Экспорт товаров составил $19,13 млрд, что на $3 млрд больше (+18,6%), чем за первые четыре месяца 2020 года.
Таким образом, отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $1,29 млрд (за январь-апрель 2020 года - $0,75 млрд).
Джерело: Finbalance