Кабмин одобрил выход Украины из таможенного соглашения в рамках СНГ
Как сообщает Государственная таможенная служба, целесообразность выхода Украины из этого договора установлена по результатам проведенного анализа международных договоров, заключенных в рамках СНГ.
Актуальность Соглашения для Украины во время его заключения обуславливалась необходимостью создания договорно-правовой базы сотрудничества с государствами-участниками СНГ в таможенной сфере, предоставление таможенными органами соответствующих государств административной взаимопомощи, осуществление согласованных мер по выявлению и пресечению противоправных действий, которые наносят ущерб экономическим интересам сторон.
"Сейчас Соглашение потеряло свое практическое значение для Украины и не используется", – отмечается в пояснительной записке к проекту документа.
Так, сейчас правовым основанием для международного сотрудничества в таможенной сфере являются действующие двухстронние договоры Украины с государствами - участниками СНГ – Азербайджаном, Беларусью, Казахстаном, Грузией и Молдовой.