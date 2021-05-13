Кабмин одобрил выход Украины из таможенного соглашения в рамках СНГ

Кабинет министров на заседании 12 апреля одобрил проект закона "О выходе из Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года", который предусматривает прекращение действия соответствующего Соглашения со странами СНГ.

Как сообщает Государственная таможенная служба, целесообразность выхода Украины из этого договора установлена по результатам проведенного анализа международных договоров, заключенных в рамках СНГ.

Актуальность Соглашения для Украины во время его заключения обуславливалась необходимостью создания договорно-правовой базы сотрудничества с государствами-участниками СНГ в таможенной сфере, предоставление таможенными органами соответствующих государств административной взаимопомощи, осуществление согласованных мер по выявлению и пресечению противоправных действий, которые наносят ущерб экономическим интересам сторон.

"Сейчас Соглашение потеряло свое практическое значение для Украины и не используется", – отмечается в пояснительной записке к проекту документа.

Так, сейчас правовым основанием для международного сотрудничества в таможенной сфере являются действующие двухстронние договоры Украины с государствами - участниками СНГ – Азербайджаном, Беларусью, Казахстаном, Грузией и Молдовой.