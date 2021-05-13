Владелец "Укртелекома" Ахметова показал убыток на 880 миллионов
Согласно данным отчетности компании, на конец 2020 года ее непокрытый убыток составил 7,74 млрд грн, сообщает Finbalance.
Активы компании составили 10,8 млрд грн (участие в капитале других предприятий).
При этом текущая задолженность по долгосрочным обязательствам выросла до 8,12 млрд грн, тогда как на начало 2020 года она составляла 5,01 млрд грн, в том числе обязательства по облигациям – на 4,4 млрд грн.
Другие текущие обязательства составляют 2,78 млрд грн.
Сам "Укртелеком" по итогам 2020 года отчитывался о прибыли в размере 2,14 млрд грн, тогда как в 2019 году убыток компании составлял 832,8 млн грн.
Напомним, в июне 2017 года суд Лондона по иску Raga Establishment обязал СКМ доплатить $760 млн плюс проценты за покупку "Укртелекома" и отклонил встречные претензии компании Рината Ахметова о расторжении договора о покупке телеком-оператора. Согласно материалам судебного разбирательства, к сделке по приватизации госкомпании были причастны Виктор Янукович, бывший глава СБУ Валерий Хорошковский, Сергей Арбузов и Дмитрий Фирташ.
В октябре 2019 года компания "СКМ" Рината Ахметова по решению суда Лондона урегулировала спор с Raga Establishment Ltd в рамках мирового соглашения по делу "Укртелекома". В СКМ не опроверги выплату более $700 млн по решению суда, отказавшись уточнить детали.