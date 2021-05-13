Владелец "Укртелекома" Ахметова показал убыток на 880 миллионов

ООО "ЕСУ", которое является владельцем 92,79% акций "Укртелекома" (конечный бенефициар – Ринат Ахметов), по итогам 2020 года отчиталось об убытке на сумму 880,4 млн грн, тогда как за 2019 год декларировало прибыль в размере 360,4 млн грн.

Согласно данным отчетности компании, на конец 2020 года ее непокрытый убыток составил 7,74 млрд грн, сообщает Finbalance.

Активы компании составили 10,8 млрд грн (участие в капитале других предприятий).

При этом текущая задолженность по долгосрочным обязательствам выросла до 8,12 млрд грн, тогда как на начало 2020 года она составляла 5,01 млрд грн, в том числе обязательства по облигациям – на 4,4 млрд грн.

Другие текущие обязательства составляют 2,78 млрд грн.

Сам "Укртелеком" по итогам 2020 года отчитывался о прибыли в размере 2,14 млрд грн, тогда как в 2019 году убыток компании составлял 832,8 млн грн.

Напомним, в июне 2017 года суд Лондона по иску Raga Establishment обязал СКМ доплатить $760 млн плюс проценты за покупку "Укртелекома" и отклонил встречные претензии компании Рината Ахметова о расторжении договора о покупке телеком-оператора. Согласно материалам судебного разбирательства, к сделке по приватизации госкомпании были причастны Виктор Янукович, бывший глава СБУ Валерий Хорошковский, Сергей Арбузов и Дмитрий Фирташ.

В октябре 2019 года компания "СКМ" Рината Ахметова по решению суда Лондона урегулировала спор с Raga Establishment Ltd в рамках мирового соглашения по делу "Укртелекома". В СКМ не опроверги выплату более $700 млн по решению суда, отказавшись уточнить детали.