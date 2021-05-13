НАПК проверит наличие конфликта интересов при назначении Витренко главой "Нафтогаза"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку соблюдения требований статьи 35 Закона "О предотвращении коррупции" при назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом в пресс-службе НАПК сообщили в ответ на запрос Радио Свобода.

"Национальное агентство начало мониторинг и контроль за выполнением Юрием Витренко актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также соблюдение других ограничений по предотвращению коррупции, 30 апреля", – сказано в ответе на запрос.

В НАПК уточнили, что вывод о нарушении или соблюдения Юрием Витренко требований и ограничений закона будет сделан после обработки документов и информации, для получения которых агентство направило необходимые запросы.

Как сообщалось, ранее независимые член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что назначение Юрия Витренко главой правления компании было осуществлено с нарушением закона "О предотвращении коррупции".

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Ради этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

В Кабмине уточнили, что действующий состав набсовета продолжит осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей. Однако члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подали в отставку.

Схему смены главы "Нафтогаза" раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.