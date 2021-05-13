Таможенная служба начнет публиковать данные о конкретных экспортно-импортных операциях

Государственная таможенная служба с 12 мая получила возможность открыть новые данные – обезличенную информацию о конкретных экспортно-импортных операциях, внесенную декларантами при заполнении таможенных деклараций.

Соответствующее постановление Кабинета министров №462 от 12 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Как сообщили в Таможенной службе, документом внесены изменения в Положение о наборах данных, подлежащих опубликованию в форме открытых данных, благодаря чему будет обнародована следующая информация о конкретных экспортно-импортных операциях:

заявленный таможенный режим;

тип декларации;

сведения об особенностях перемещения, в том числе код процедуры перемещения товаров в соответствии с заявленным таможенным режимом;

сведения о наименовании стран отправления и назначения, в том числе код страны назначения или страны отправления/экспорта согласно перечню кодов стран мира для статистических целей, утвержденным в установленном порядке;

наименование и код товара согласно УКТ ВЭД;

наименование страны происхождения товаров (при наличии);

количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и других единицах измерения, в том числе остаток товара по установленной квоте согласно полученной лицензии;

таможенную стоимость товаров и метод ее определения;

статистическую стоимость товаров, за исключением случаев, когда статистическая стоимость товаров равна фактурной стоимости товаров;

сведения, подтверждающие соблюдение установленных законодательством запретов и ограничений относительно перемещения товаров через таможенную границу Украины;

справочный номер декларации (при наличии);

информацию о месяце и годе завершения таможенного оформления товаров на основании таких таможенных деклараций.

"Мы целенаправленно движемся к открытию данных Гостаможслужбы, и настроены предоставить свободный доступ ко всем 20 наборам данных, определенных для нас постановлением Кабмина №835 от 3 марта 2021 года. Данные, публикация которых разрешена сейчас, являются частью одного из них. Больше года нам понадобилось, чтобы пройти сложный бюрократический путь и выпустить это постановление", – отметил заместитель председателя Таможенной службы по вопросам цифрового развития Евгений Ентис.

По словам Владимира Чугая, эксперта EU4PFM, IТ-решения, разработанные для открытия данных, в частности, обезличенной информации о конкретных экспортно-импортных операциях, будут предусматривать 3 механизма получения информации – через портал data.gov.ua, АРЕ Гостаможслужбы и скачивание дампа данных.