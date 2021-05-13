Выручка от экспорта электроэнергии сократилась в 3 раза, – Таможенная служба

Украина в январе-апреле 2021 года снизила выручку от экспорта электроэнергии в 3,1 раза (на $112,98 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до $53,94 млн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

Так, в Венгрию за четыре месяца поставлено электроэнергии на $27,8 млн, Польшу – на $16,73 млн, Румынию – на $6,78 млн, другие страны – на $2,63 млн.

Кроме того, Украина за этот период импортировала электроэнергию на $54,32 млн против $102,14 млн – за аналогичный период прошлого года. В том числе из Беларуси – на $23,63 млн, Словакии – на $20,79 млн, РФ – на $4,79 млн, других стран – на $5,11 млн.

Как сообщалось, по данным "Укрэнерго", Украина в январе-апреле 2021 года снизила экспорт электроэнергии в 2,6 раза (на 1,5 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 942,5 млн кВт-ч. Кроме того, Украина в январе-апреле 2021 года снизила импорт электроэнергии в 1,8 раза (на 757,7 млн кВт-ч) – до 946,9 млн кВт-ч.

Украина в 2020 году снизила выручку от экспорта электроэнергии на 25,9% (на $97,94 млн) по сравнению с 2019 годом – до $280,83 млн. В том числе в Венгрию поставлена э/э на $130,08 млн, Польшу – на $84,97 млн, Румынию – на $49,71 млн, другие страны – на $16,07 млн.

В натуральном выражении Украина в 2020 году снизила экспорт электроэнергии на 26,5% (на 1,72 млрд кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 4,75 млрд кВт-ч.

Кроме того, Украина в 2020 году импортировала электроэнергию на $131,61 млн против $121,4 млн – за 2019 год. В том числе из Словакии – на $68,51 млн, Венгрии – на $40,61 млн, Беларуси – на $10,52 млн, других стран – на $11,97 млн.