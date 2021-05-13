Импорт угля вырос с начала года на 21%, – Таможенная служба

Украина в январе-апреле 2021 года увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 20,5% (на 1,2 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 7,04 млн тонн.

Согласно данным Государственной таможенной службы, в денежном выражении уголь импортирован на $655,92 млн, что на 4,5% больше, чем в январе-апреле 2020 года ($627,78 млн), передает Интерфакс-Украина..

Из РФ поступил уголь на $394,75 млн (доля в импорте 60,18%), США – на $141,36 млн (21,55%), Казахстана – на $79,11 млн (12,06%), других стран – на $40,7 млн (6,2%).

Экспорт Украиной угля за четыре месяца 2021 года составил 0,2 тыс. тонн на $0,03 млн, в том числе в Венгрию – на $0,011 млн, Беларусь – на $0,007 млн, Болгарию – на $0,007 млн. В аналогичный период прошлого года экспорт не осуществлялся.

Как сообщалось, Украина в 2020 году уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 19,6% или на 4,13 млн тонн по сравнению с 2019 годом – до 16,95 млн тонн. В денежном выражении импорт угля в прошлого году составил $1,69 млрд, что на 44,3% меньше, чем в 2019 году ($3,04 млрд).

В частности, из РФ поступил уголь на $1,04 млрд (доля в импорте 61,71%), США – на $480,32 млн (28,41%), Казахстана – на $126,1 млн (7,46%), других стран – на $40,89 млн (2,42%).