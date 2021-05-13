Власти Киева планируют взять кредит на 60 миллионов евро для ремонта моста Метро

Киевсовет на пленарном заседании 13 мая утвердил соглашение о подготовке кредитного финансирования ремонтно-реставрационных работ моста Метро через р. Днепр с привлечением средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба городской администрации.

"Обновление сооружения будет выполнять за счет средств ЕБРР, который предоставляет кредит в размере 60 млн евро. Благодаря ремонту срок эксплуатации сооружения будет продлен на десятилетия", – подчеркнул Поворозник.

По словам чиновника, это будет первое масштабное обновлениемоста с момента ввода в эксплуатацию в 1965 году.

"Проект будет предусматривать ремонт всех элементов автопроезда – от обустройства новой системы водоотвода, ремонта конструкций пролетных строений и опор, обустройства монолитных железобетонных плит автопроезда и замены деформационных швов до замены тротуарных блоков, ремонта перильного и барьерного ограждения и ремонта сообщений с мостом", – отметил Поворозник.

По словам первого замглавы КГГА, одним из важных этапов обновления сооружения будет усиление балок пролетного строения. В частности, арочные конструкции усилят пучками высокопрочной арматуры, а все железобетонные элементы моста защитят высококачественными антикоррозийными смесями.

Также в рамках ремонтно-реставрационных работ запланировано расширить тротуары для обустройства велодорожек. Украшать мост после завершения полного комплекса работ будет декоративная подсветка.