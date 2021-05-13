Минагрополитики начнет работу до конца месяца, – министр

Министерство аграрной политики начнет полноценную работу уже в мае 2021 года.

Об этом заявил министр аграрной политики Украины Роман Лещенко во время круглого стола, передает Укринформ.

"Бюджет Министерства аграрной политики подписан президентом. Ближайшие две-три недели институционально министерство начнет свою работу", – заверил Лещенко.

Он отметил, что приоритетом в работе министерства на ближайшие месяцы будет земельная реформа, орошение и мелиорация, возобновление сотрудничества с торговыми партнерами, восстановление экспортных рынков.

"Что касается наполнения институциональных полномочий самого Минагрополитики, этот процесс, безусловно, продолжается. Непосредственно наполнение его и функциями и полномочиями будет продолжаться. Это займет некоторое время, но есть четкое понимание, что мы будем иметь полноценное министерство", – подытожил министр.

Как сообщалось, в конце апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2021 год, которым предусмотрены расходы для восстановления деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия в сумме 6,86 млрд грн.

Напомним, Кабинет министров 28 декабря 2020 года принял решение о воссоздании Министерства аграрной политики путем отмены его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019 году.

Перед этим Верховная Рада назначила Романа Лещенко на должность министра аграрной политики. Лещенко с июня 2020 года возглавлял Госгеокадастр, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

Осенью 2019 года Минагрополитики было присоединено к Минэкономики, которое также получило в управление 285 госпредприятий, из которых 61 являлся банкротом, а также Госпродпотребслужбу и Госгеокадастр. Минэкологии отошли Госводагентство, Госрыбагентство и Гослесагентство.