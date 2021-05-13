МВД предложило платить водителям за видеофиксацию нарушений на дорогах

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о разработке законопроекта по использованию мобильных телефонов водителей фиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНИАН.

По словам Геращенко, речь идет о "использование каждого мобильного телефона как фактора фиксации правонарушения на дороге".

Он отметил, что в мире существует практика, когда "каждый телефон в машине, установленный под лобовым стеклом, может зафиксировать правонарушение, такое как проезд на красный свет, нарушение правил дорожной разметки и так далее".

"Водителю достаточно щелкнуть пальцем на экран телефона - и 30-секундная запись с нарушением другого водителя, с его номерами машины пойдет в полицию", - пояснил Геращенко.

Полиция в свою очередь, получив по новому закону новые права, сможет составить протокол и привлечь нарушителя к ответственности.

В то же время, сообщил Геращенко, для водителей, которые будут снимать такое видео, планируется предусмотреть вознаграждение.

"Водители, которые фиксируют нарушения других, будут получать 10% с размера штрафа себе на карту", - сказал Геращенко и высказал мнение, что если все это удастся реализовать, то смертность на дорогах Украины будет минимальной.