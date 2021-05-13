МВД предложило платить водителям за видеофиксацию нарушений на дорогах
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНИАН.
По словам Геращенко, речь идет о "использование каждого мобильного телефона как фактора фиксации правонарушения на дороге".
Он отметил, что в мире существует практика, когда "каждый телефон в машине, установленный под лобовым стеклом, может зафиксировать правонарушение, такое как проезд на красный свет, нарушение правил дорожной разметки и так далее".
"Водителю достаточно щелкнуть пальцем на экран телефона - и 30-секундная запись с нарушением другого водителя, с его номерами машины пойдет в полицию", - пояснил Геращенко.
Полиция в свою очередь, получив по новому закону новые права, сможет составить протокол и привлечь нарушителя к ответственности.
В то же время, сообщил Геращенко, для водителей, которые будут снимать такое видео, планируется предусмотреть вознаграждение.
"Водители, которые фиксируют нарушения других, будут получать 10% с размера штрафа себе на карту", - сказал Геращенко и высказал мнение, что если все это удастся реализовать, то смертность на дорогах Украины будет минимальной.