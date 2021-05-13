Сегодня подписан контракт с новым главой "Нафтогаза" Витренко, – Ермак

Сегодня был подписан контракт на 12 месяцев с новым председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил во время встречи с послами "Большой семерки", Швеции и Европейского Союза, передает пресс-служба ОП.

При этом Ермак пообещал послам, что следующего руководителя "Нафтогаза" будут выбирать на прозрачном конкурсе, который стартует через 6 месяцев, после утверждения нового состава наблюдательного совета компании.

Чиновник также сообщил, что 13 мая на встрече с наблюдательным советом компании с участием министров действующему наблюдательному совету "Нафтогаза" будет предложено остаться работать под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым председателем правления НАК "Нафтогаз".

По словам Ермака, действующий набсовет будет работать до проведения конкурса на должности его членов.

Глава Офиса президента также пригласил послов и их страны присоединиться к подготовке проекта закона о совершенствовании корпоративного управления в госкомпаниях.

В свою очередь заместитель руководителя ОП Юлия Свириденко отметила, что цель изменений в законодательство – четко разграничить функции государства как акционера и прописать прозрачные критерии оценки деятельности наблюдательных советов.

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Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко.

Впоследствии в пресс-службе Кабмина уточнили подробности юридической схемы, которая позволила сменить главу "Нафтогаза" без решения наблюдательного совета. В частности, Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

В то же время с 5 мая объявлен конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". В Кабмине уточнили, что действующий состав набсовета продолжит осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей. Однако независимые члены набсовета обвинили Кабмин в нарушении процедуры смены главы компании и досрочно подали в отставку.

Схему смены глава "Нафтогаза" также раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.