В Украине зафиксировали 7 562 новых случая COVID-19

На утро 14 мая в Украине зафиксировали 7 562 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 336 детей и 216 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Также госпитализировано 2 195 человек, умерло 287 пациентов, выздоровело – 15 958. При этом совершили 79 452 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 143 448 человек, выздоровело – 1 832 601, летальных случаев зафиксировали 47 620, также провели 9 790 291 тест.

В то же время, сообщил министр, с начала кампании вакцинации от COVID-19 в Украине привили 918 164 человека, за прошедшие сутки – 21 587.

Днем ранее, 13 мая, сообщали о 6 813 новых случаях заболевания, 12 мая – о 4 538 случаях, 11 мая – о 2 208.