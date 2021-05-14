Убытки предприятий Минобороны за год составили 22 миллиона

За 2020 год госпредприятия Министерства обороны Украины отчитались о чистых убытках на сумму 21,7 млн грн.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана государственных предприятий за 2020 год, которые проанализировал проект "Марлин".

За последние четыре года государственные компании Минобороны также отчитывались только об убытках. Согласно отчетам о выполнении финпланов, в 2017 году общий убыток всех предприятий составил 22,4 млн грн. Финпоказатели 2018 года завершились с убытками на 8,2 млн грн. Пик превышения расходов над доходами пришелся на 2019 год, где сумма убытка составила 38,7 млн грн.

Топ убыточных компаний за 2020 год выглядит следующим образом:

отель "Козацкий" – 12,2 млн грн;

Киевское управление механизации и строительства – 4 млн грн;

концерн "Военторгсервис" – 3,9 млн грн;

Центральный ремонтный завод средств связи – 1,97 млн грн;

Белоцерковский военный торг – 1,6 млн грн;

Сколевский военный лесхоз – 1,4 млн грн.

В Минобороны отметили, что среди основных причин, которые повлияли на негативный финансовый результат, стали ограничительные мероприятие в стране, связанные с пандемией COVID-19 – деятельность указанных госпредприятий была фактически приостановлена.

"Учитывая объективный характер причин убыточности предприятий, Минобороны на сегодня не может предоставить копии документов, содержащих информацию о мерах, предпринятых для обеспечения прибыльности", – сообщили в Минобороны.