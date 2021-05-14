Импорт нефти сократился с начала года на 16%, – Таможенная служба

Украина в январе-апреле уменьшила импорт нефти и нефтяного сырья на 16,2% (на 72,74 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 377,38 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы, за четыре месяца импортировано сырья на $142,6 млн, что на 18,4% меньше, чем в январе-апреле-2020 ($174,78 млн), передает Интерфакс-Украина.

Весь объем нефти поступил из Азербайджана.

Кроме того, Украина за отчетный период экспортировала 89,96 тыс. тонн нефти в Румынию на $27,13 млн. Этот объем соответствует приобретенному международным трейдером Trafigura азербайджанскому ресурсу у АО "Укртранснафта", который последнее купило весной 2020 года на спаде цен для последующей перепродажи.

Один из участников рынка подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что Trafigura в марте экспортировала приобретенную у "Укртранснафты" и хранившуюся на ее мощностях азербайджанскую нефть в Румынию по морю. Таможенная декларация была закрыта в самом начале апреля.

В январе-апреле 2020 Украина не осуществляла экспорт нефти.