Импорт нефти сократился с начала года на 16%, – Таможенная служба
По данным Государственной таможенной службы, за четыре месяца импортировано сырья на $142,6 млн, что на 18,4% меньше, чем в январе-апреле-2020 ($174,78 млн), передает Интерфакс-Украина.
Весь объем нефти поступил из Азербайджана.
Кроме того, Украина за отчетный период экспортировала 89,96 тыс. тонн нефти в Румынию на $27,13 млн. Этот объем соответствует приобретенному международным трейдером Trafigura азербайджанскому ресурсу у АО "Укртранснафта", который последнее купило весной 2020 года на спаде цен для последующей перепродажи.
Один из участников рынка подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что Trafigura в марте экспортировала приобретенную у "Укртранснафты" и хранившуюся на ее мощностях азербайджанскую нефть в Румынию по морю. Таможенная декларация была закрыта в самом начале апреля.
В январе-апреле 2020 Украина не осуществляла экспорт нефти.