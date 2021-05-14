Аграрии завершают весеннюю посевную, – Минэкономики

На 13 мая в Украине завершается посев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Отмечается, что уже посеяно 174,7 тыс. га (99%) пшеницы, 1,33 млн га (96%) ячменя, 186,8 тыс. га (96%) овса и 229,6 тыс. га (98%) гороха.

Полностью закончили посев ранних ярых культур Винницкая, Волынская, Закарпатская, Киевская, Полтавская, Ривненская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Херсонская, Одесская, Донецкая, Черкасская и Николаевская области.

Всего украинские сельхозпроизводители засеяли 5,9 млн га ярыми зерновыми и зернобобовыми культурами, что составляет 78% от прогноза. За прошлую неделю аграрии посеяли 1,53 млн га ярых культур.

Кроме того, посеяно сахарной свеклы на площади 226,2 тыс. га (100%), подсолнечника – 4,6 млн га (72%), кукурузы – 3,9 млн га (74%), гречки – 26,3 тыс. га (33%), проса – 25,9 тыс. га (22%), сои – 636 тыс. га (45%).