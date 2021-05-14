Зеленский назвал борьбу против Медведчука началом деолигархизации

Президент Владимир Зеленский считает последние события вокруг народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука как первый пример деолигархизации.

Об этом Зеленский написал в своей колонке для издания "Фокус".

"Впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности. Будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами", – считает Зеленский.

По его мнению, пример Медведчука демонстрирует пример политики деолигархизации, о которой ранее заявил Зеленский.

"На этом примере можно увидеть, что такое статус олигарха. Если у таких лиц забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет "крыши" в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут. И ослаблять государство не могут в противостоянии за наш суверенитет. Вот в чем смысл нашей политики деолигархизации", – написал президент.

Зеленский также пообещал в ближайшее время представить законопроект о деолигархизации, который зафиксирует системный взгляд на эту проблему.

Как сообщалось, на минувшей неделе прокуратура сообщила о подозрении Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку по делу о государственной измене и покушении на завладение природными ресурсами по статьям 111 и 348 Криминального кодекса. Перед этим СБУ провела обыски в особняке Медведчука, в доме Козака и в здании офиса партии.

Однако в итоге судья Пидпалый отказал прокурорам в ходатайстве об аресте Медведчука с альтернативой внесения залога в 300 млн грн, установив для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Его соратник Тарас Козак перед вручением подозрения выехал за границу, по данным СБУ он находится в РФ, по словам однопартийцев – в Беларуси.

Напомним, в феврале Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Виктора Медведука, его жены Оксаны Марченко и окружения. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции введены из-за расследования СБУ о причастности Медведчука к финансированию терроризма (ст. 258-5 УК Украины), о подозрении по этому делу ему не сообщалось.