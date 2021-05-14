На Медведчука надели электронный браслет

На народного депутата Виктора Медведчука после избрания меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста надели электронный браслет.

Об этом сообщили в Офиса генерального прокурора, передает РБК-Украина.

"Полиция надела браслет на подозреваемого вчера вечером в ГУ Нацполиции в Киеве", – сказали в пресс-службе изданию.

Также отмечается, что при процедуре присутствовал прокурор Офиса генпрокурора.

Напомним, 13 мая Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в ходатайстве о заключении под стражу народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн.

Вместо этого суд постановил взять Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля.

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Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины во вторник, 11 мая, провели обыски в особняке народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), лидера Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука, его ближайшего соратника Тараса Козака и в офисе партии ОПЗЖ.

Медведчуку и Козаку сообщено о подозрении по делу о государственной измене и покушении на завладение природными ресурсами по статьям 111 и 348 Криминального кодекса.

В части завладения природными ресурсами речь идет о незаконной передаче оккупационным влстям в 2015 году документации на месторождение "Глубокое" на шельфе Крыма, запасы которого оцениваются в 38 млрд грн. По данным следствия, он перерегистрировал спецразрешение использования недр по российскому законодательству с помощью его кума Владимира Путина и вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

В части расследования о госизмене, Медведчука обвиняют в том, что он передавал через Козака властям России данные об украинских военных подразделениях. Кроме того, Медведчук и Козак организовали схему вербовки граждан Украины в пользу РФ среди трудовых мигрантов.