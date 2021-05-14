Минсоцполитики объявило о начале оформления субсидий по новым правилам

В связи с изменением правил предоставления жилищных субсидий на следующий период, граждане могут подавать обновленное заявление и декларацию о доходах и расходах.

Соответствующие документы утверждены 7 мая и зарегистрированы в Минюсте, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В министерстве подчеркивают, что подавать документы на оформление субсидии можно на протяжении пяти месяцев неотопительного периода, то есть в мае-сентябре 2021 года. При этом, жилищная субсидия всем домохозяйствам будет назначена с мая 2021 года.

"Просим всех, кто нуждается в поддержке государства не поддаваться паническим настроениям, не создавать массовых скоплений, ведь жилищная субсидия лицам, обратившихся за ее назначением в любой месяц с мая по сентябрь 2021 года, будет начислена начиная с мая 2021 года", – сказано в сообщении.

Обратиться за оформлением субсидии можно одним из следующих способов:

через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостаты) и ЦНАП;

непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;

заполненные бланки можно отправить по почте в адрес органа социальной защиты населения;

через электронный сервис, который размещен на официальном веб-сайте Минсоцполитики.

Бланки заявления и декларации можно распечатать с официального сайта Минсоцполитики с целью их предоставления в бумажной форме лично или отправки по почте.

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Как сообщалось, ранее Кабинет министров опубликовал постановление, которым внесены изменения в правила назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Согласно документу, с мая 2021 года назначение жилищной субсидии осуществляется только после представления нового заявления и декларации о доходах и расходах. При этом существенно расширен перечень случаев, когда жилищная субсидия не назначается.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году получатели субсидий должны будут подать новые заявления и декларации, чтобы продолжить получать помощь. В прошлом году всем получателям субсидий она была назначена на новый период автоматически.