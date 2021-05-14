Налоговый долг украинских предприятий сократился за год на 25 миллиардов, – "Опендатабот"

За последний год налоговый долг украинских компаний уменьшился на 25 млрд грн, в феврале 2020 года предприятия должны были Украине 118 млрд грн, сейчас налоговый долг составляет 93,2 млрд грн.

Об этом сообщает "Опентдатабот".

Отмечается, что в суммарный долг украинских компаний входит 78 млрд грн долга на национальном уровне и 14 млрд грн – на местном.

В декабре 2020 года долг погасила "Укрнафта". Как сообщается, в течение последних лет это предприятие было первым по неуплате налогов. В конце года компания должна была государству 15,3 млрд грн, сейчас ее долг составляет 6,4 млрд грн.

Ранее "Укрнафта" постоянно входила в топ-10 крупнейших неплательщиков налогов, сейчас она выпала из списка. Перечень главных должников выглядит следующим образом:

ООО "Триолан. Мани" – 3,76 млрд

ООО "Парком Транс" – 2,04 млрд грн

ЧАО "Росава" – 1,29 млрд грн

ООО "Финансовая компания "Тандем-финанс" – 1,18 млрд грн

ГП "Селидовуголь" – 1,13 млрд грн

ООО "Днепроолия" – 1,09 млрд грн

ООО "Военторг" – 992 млн грн

ГП "Угольная компания "Краснолиманская" – 945 млн грн

ЧАО "Креатив" – 868 млн грн

ГП "Макеевуголь" – 790 млн грн

Наибольшее количество задолженностей за налоги – у компаний, которые находятся в Киеве, Киевской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.