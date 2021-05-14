Денежная масса увеличилась в апреле на 2%, – Нацбанк

Денежная масса в Украине в апреле 2021 года возросла на 2% – до 1,88 трлн грн.

Об свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики Национального банка Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина.

Согласно им, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 2,2% - до 621,93 млрд грн.

Регулятор также указал, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в апреле выросли на 3,6% - до 531 млрд грн.

По данным НБУ, депозитный портфель банков за прошлый месяц увеличился на 1,3% - до 1,35 трлн грн, в частности в национальной валюте - на 1,7% (до 850,38 млрд грн), а в инвалюте он вырос на 0,7% (до 504,29 млрд грн).

Вместе с тем кредитный портфель банков вырос на 1,8% - до 964,9 млрд грн, в том числе в иностранной - на 1,2% (до 337,97 млрд грн), а в нацвалюте – на 2,2% (до 626,95 млрд грн), свидетельствует отчет.

Согласно данным центробанка, чистые международные резервы в апреле выросли на 4,9% - до $17,56 млрд.

Напомним, Нацбанк пересмотрел прогноз роста денежной базы на 2021 год с 13,5% (в январском прогнозе) на 18,2%, денежной массы – с 13,3% на 16,7%. Ожидается, что в 2022 году денежная масса вырастет на 11,2%, в 2023 году – на 12,6%.

Нацбанк отметил, что по результатам 2020 денежная масса выросла почти на треть, продемонстрировав высокие темпы за последние 12 лет за счет увеличения депозитов, а именно средств до востребования и роста наличных денег.