Нацбанк введет в оборот выпущенную десятилетие назад золотую монету "1 гривня". ФОТО

Национальный банк Украины 17 мая вводит в оборот золотую памятную монету "1 гривня", которая отобразит дизайн оборотной монеты "Владимир Великий" номиналом 1 гривня образца 2004 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В то же время, отмечается, что новая монета имеет свои отличия. Она изготовлена из золота 999,9 пробы, категория качества чеканки – "анциркулейтед", масса металла в чистоте – 15,5 грамма, диаметр – 25 мм.

Отмечается, что золотая памятная монета была отчеканена в 2010 году тиражом 500 штук.

Ввиду возможного повышенного спроса на монету Нацбанк планирует начать ее реализацию на электронных аукционах. Первые торги состоится 17 мая. На аукцион выставят 50 штук монет.