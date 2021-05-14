Прокуратура закрыла дело о "налоговых площадках" экс-министра Клименко

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство о так называемых "налоговых площадках", в котором бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко подозревали в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича по уклонению фирмами от уплаты налога на добавленную стоимость и легализации этих средств.

Соответствующее решение принял прокурор САП, сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

"Производство по делу по подозрению бывшего министра доходов и сборов Украины было закрыто на основании постановления прокурора. Из решения прокурора следует, что материалы не содержат доказательств создания именно бывшим президентом Украины преступной организации, участия подозреваемого в преступлениях, совершенных такой организацией; доказательств, подтверждающих получение подозреваемым средств, как от деятельности преступной организации, так и от деятельности "налоговых площадок", – сказано в сообщении суда.

Кроме того, в постановлении прокурора указывается отсутствие в материалах доказательств и создание Клименко преступной организации, целью деятельности которой была легализация средств, полученных преступным путем. В частности, сам факт совершения соответствующего преступления в Единый реестр досудебного расследования не вносился, а следовательно досудебное расследование по нему не осуществлялось.

В связи с этим Антикоррупционный суд отменил арест 1000 полувагонов, которые ранее были арестованы в качестве вещественных доказательств по делу с последующей передачей в управление Национальному агентству по розыску и менеджмента активов.

В свою очередь в САП уточнили, что дело в отношении Клименко было закрыто 29 апреля.

Прокурор САП Валентин Мусияка назвал причиной такого решения то, что максимальный срок досудебного расследования был превышен еще в 2018 году и, соответственно, возможности собрать новые доказательства по делу не было, передает Слово и дело.

Как утверждает прокурор, превышение максимального срока следствия произошло еще в мае 2018 года. Тогда предыдущий орган досудебного расследования объединил два уголовных производства и их срок следствия сложился в один: в деле о "налоговых площадкиах уже использовали более 10 месяцев, а в другом деле, с которой объединили, - более 2 месяцев. Поэтому у следствия после передачи дела в НАБУ и САП просто не было сроков для сбора новых доказательств и даже для составления обвинительного акта.

По его словам, экс-министр инкриминировали участие в преступной организации бывшего президента Виктора Януковича, организацию так называемых "налоговых площадок" и, соответственно, создание собственной преступной организации, а также легализации средств от этих "налоговых площадок". По мнению САП, в инкриминируемых эпизодах недостаточно доказательств для доказательства вины лица в суде.

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Как сообщалось, 13 мая 2020 года Апелляционная палата ВАКС отменила решение о заочном аресте Клименко в связи с отстутствием объявления подозреваемого в международный розыск. Александр Клименко был министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова с 2012 по 2014 год. После Революции достоинства сбежал из Украины.

Его подозревали в участии в создании преступной организации, фиктивном предпринимательстве, присвоении имущества, служебном подлоге. По данным следствия, Климнеко в 2012-2013 годах, находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, путем незаконного возмещения из Государственного бюджета Украины НДС на счета 3 фиктивных предприятий.

Кроме того, прокуратура расследовала дело о создании Клименко так называемых "налоговых площадок", в результате чего государству был нанесен ущерб более 104 млрд грн.

В мае 2017 года по этому делу правоохранители проводили в 15 областях Украины спецоперацию в отношении бывших руководителей областных управлений Министерства доходов и сборов. Были задержаны 23 представителя налоговых администраций в областях.

Однако в итоге все задержанные по делу "налоговых площадок" Клименко вышли из-под стражи, так как УПК Украины не предусматривает содержания под стражей подозреваемых во время досудебного следствия более одного года.