Состояние Маска уменьшилось на $20 миллиардов после высказываний о криптовалютах

Состояние руководителя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска уменьшилось на $20,5 млрд после участия в американском телешоу Saturday Night Live 8 мая.

Сейчас состояние Маска оценивают в $145,5 млрд, передает Forbes.

Во время субботнего эфира Маск назвал криптовалюту Dogecoin "аферой", что впоследствии обвалило ее цену на треть.

Позже Маск сообщил, что Tesla приостанавливает прием биткойнов как средство оплаты, что обвалило эту криптовалюту на 17%. Также за неделю на 15% упали акции Tesla.

Однако, глава SpaceX и Tesla занимает третье место в списке богатейших людей мира. Его состояние на $17,9 млрд больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса.

Эксперты биржи Wall Streat предупреждают, что подобные действия Маска сбивают с толку крипто-инвесторов и вызывают дополнительную волатильность акций Tesla.