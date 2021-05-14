Авиакомпания МАУ продлила отмену полетов в Израиль

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила рейсы в/из аэропорта Тель-Авива, запланированные на 14 мая.

Как сообщает пресс-служба компании, рейсы отменены в соответствии с NOTAM, выданным авиационными властями Израиля, а также с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.

Пассажиров просят внимательно следить за обновлением информации на сайте авиакомпании, а также на сайтах аэропорта "Борисполь" и аэропорту "Бен Гурион".

"Безопасность пассажиров и экипажей является первым приоритетом авиакомпании МАУ. Поэтому решение об осуществлении рейсов будет пересматриваться каждые 24 часа с учетом наличия или отсутствия ограничений для осуществления полетов в аэропорт ТLV", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, накануне, 13 мая, МАУ также отменила рейсы по маршруту Киев - Тель-Авив - Киев с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.

Ранее Израиль нанес воздушные удары по Газе, а палестинские боевики в Газе выпустили ракеты по целям в Израиле, включая основной аэропрот в Тель-Авиве.

По данным израильских СМИ, в ночь на четверг ракетные обстрелы Израиля возобновились, об опасности предупреждали жителей Тель-Авива и окрестных населенных пунктов.

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.