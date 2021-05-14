Греция разрешила въезд для украинских туристов (обновлено)

Греция разрешила въезд для гражан Украины с туристической целью с 14 мая.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Греческой Республике, передает Укринформ.

"Греческим правительством опубликовано сегодня решение, согласно которому с 14 мая гражданам Украины разрешен въезд в Грецию", – сообщили в диппредставительстве.

Условия для въезда в Грецию предусматривают:

заполнение специальной формы PLF за день до вылета;

предоставление справки о вакцинации/отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до вылета/или справки о выздоровлении;

выборочное тестирование при въезде в страну.

Ранее сообщалось, что в канун 14 мая появилась информация об отмене и снятии с продажи прямых рейсов в Грецию из Украины на запланированную ранее дату – 16 мая, а еще утром 14 мая посольство Украины в этой стране отмечало, что окончательное решение о въезде украинских туристов пока не принято.

Как сообщалось, в апреле власти Греции объявили, что страна с 14 мая планирует принимать украинских туристов, разрешив въезд для граждан ряда стран вне Шенгенской зоны при соблюдении определенных условий.

Ддля въезда в Грецию украинцы должны были бы предъявить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, утвержденный украинскими властями.