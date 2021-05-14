Банк Англии признал bail-in еврооблигаций "Приватбанка" на $600 миллионов (обновлено)

Банк Англии принял позитивное решение по запросу Национального банка Украины о законности проведенной в конце 2016 года при национализации "Приватбанка" операции bail-in четырех выпусков его еврооблигаций, выпущенных через британскую специально-созданную компанию (SPV) Credit Finance plc на $595 млн.

Об этом говорится в сообщении Банка Англии, передает Интерфакс-Украина.

"В соответствии с разделом 89H Банк Англии решил признать bail-in "Приватбанка", и Казначейство Ее Величества одобрило это решение", – сказано в сообщении.

В нем указывается, что такое признание дает право рассматривать проведенную операцию как bail-in и согласно английскому законодательству, но в то же время не влияет на депозиты в британских банках.

Банк Англии уточнил, что, согласно разделу 89H закона о банковской деятельности 2009 года, он провел анализ, чтобы определить, сопоставим ли проведенный третьей страной bail-in по своим целям и ожидаемым результатам режиму банкротства в Великобритании. Банк Англии может принять решение о признании только с одобрения Казначейства Ее Величества.

"Признание не означает одобрения предпринятых действий и не имеет целью повлиять на какое-либо правовое обжалование этих действий, поданное в юрисдикцию страны происхождения в соответствии с законодательством Украины", – указывается в документе.

Решение Банка Англии касается применения процедуры принудительной конвертации в акции банка (bail-in) по четырем займов, предоставленных UK SPV Credit Finance plc "Приватбанка". UK SPV – канал финансирования "Приватбанка", зарегистрированный в Великобритании.

В свою очередь глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко приветствовал это решение Банка Англии.

"Национализация "Приватбанка" осуществлялась в пределах надежной юридической процедуры, которая полностью соответствует законодательству Украины и международным стандартам. В ближайшие месяцы мы с моей командой будем продолжать работать над повышением подотчетности и прозрачности в секторе финансовых услуг Украины", – цитирует пресс-служба главу НБУ.

Bail-in – инструмент урегулирования несостоятельности, который позволяет списать или конвертировать акции, долги и другие обязательства банка для покрытия убытков и рекапитализации банка. Это также позволяет возлагать убытки на акционеров и необеспеченных кредиторов путем аннулирования или уменьшения суммы их требований. Этот инструмент снижает вероятность того, что для спасения банка потребуются государственные средства.

Напомним, в ходе национализации "ПриватБанка" была проведена операция bail-in. В ее ходе были списаны средства связанных лиц и вклады других инвесторов, в том числе средства держателей еврооблигаций, общим объемом 29,4 млрд грн.

Эта операция оспаривается в украинских судах семьей Суркисов, а также офшорными компаниями, которые выступают держателями еврооблигаций банков.