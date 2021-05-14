Кабмин предложил продлить полномочия набсовета "Нафтогаза" на год, – Шмыгаль

Кабинет министров и Офис президента предложили действующим членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подписать контракты еще на год.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время встречи с послами стран "Большой семерки" и Представительства ЕС в Украине, передает пресс-служба Кабмина.

По словам премьера, государство готово подписать контракты с членами наблюдательного совета "Нафтогаза" на тот же срок, что и с генеральным директором.

"Членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" поступило предложение от акционера остаться в год. За это время мы проведем прозрачный и публичный отбор кандидатов в новый наблюдательный совет, а уже после этого – конкурс на нового СЕО компании. Правительство готово сделать шаги навстречу ради того, чтобы обеспечить стабильность компании в этот переходный период", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что на встрече с членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" они обсудили возможность присоединения к совету представителя США, не уточнив его фамилию.

В марте 2020 года Кабинет министров ввел в состав набсовета "Нафтогаза" гражданина США Роберта Бенша, которого связывали с бизнесом сына Виктора Януковича Александра. Однако Бенш так и не преступил к исполнению обязанностей, а действующий состав набсовета называл его репутацию в энергетической отрасли "сомнительной".

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Как сообщалось, ранее члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подали в отставку после смены главы правления компании, для чего Кабмин прекращал полномочия набсовета на два дня. Правительство призвало членов набсовета продолжить свою работу до назначения нового его состава, однако получило отказ.

Независимыми членами наблюдательного совета "Нафтогаза" являются его глава Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден. Полномочия Споттисвуд и Лескуа истекают 14 июня. Представителями правительства в набсовете являются Юлия Ковалив и Наталья Бойко, их полномочия истекают в 2022 году. В сообщении не уточняется, поддержали ли они решение набсовета.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения набсовета.

Примененную при этом схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.