В Украине насчитали 220 тысяч госслужащих, – Немчинов

В правительстве планируют в этом году реформировать систему оплаты труда государственных служащих, которых в настоящее время в Украине насчитывается более 220 тыс.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в рамках Дня открытых дверей государственной службы в формате видеоконференции, передает Укринформ.

"Стратегия правительства в этом году - проведение реформирования оплаты труда. Мы в прошлом году начали пилотный проект, есть несколько органов центральной исполнительной власти, на базе которых проведена предварительная оценка. Есть рабочие моменты, где мы должны это урегулировать, но я надеюсь, что мы в ближайшее время внесем предложения о том, чтобы реформирование оплаты труда произошло в целом для всех категорий должностей, а не отличалось в зависимости от центрального органа исполнительной власти или региона, в котором работает государственный служащий. Чтобы заработная плата зависела от KPI, которые выполняется непосредственно на должностях", - сказал Немчинов.

По его словам, на государственной службе в настоящее время работают более 220 тыс. украинцев. Поэтому очень важно обеспечить мотивационную часть.

"Ведь мы приходим на государственную службу не только для того, чтобы самореализоваться, мы понимаем, что мы обеспечиваем свои семьи и обеспечиваем достойный уровень жизни", - сказал министр Кабмина.

Он призвал всех желающих пробовать себя в конкурсной процедуре на госслужбу. "Мы приложили много усилий для того, чтобы обеспечить безопасные условия соблюдения конкурсной процедуры, так как мы в прошлом году вынуждены были прекратить открытые конкурсы и перейти на процедуру отбора. Теперь будем отходить от этого, потому как надо провести множество конкурсов как на должности категорий Б, В, так и на важные должности категории А, а также на должности специалистов по вопросам реформ", - добавил министр Кабинета министров.

Ранее Немчинов заявлял о том, что в Украине планируют перейти на новую систему оплаты труда государственных служащих в 2022 году.

В мае 2020 года правительство одобрило Концепцию реформирования системы оплаты труда государственных служащих и план действий по ее реализации. Новая модель оплаты труда государственных служащих предусматривает: единый подход к начислению заработной платы путем усиления ее финансовой части (не менее 70%) и уменьшение переменной составляющей (не более 30%); установление уровня оклада в соответствии с классификацией должностей, исходя из ценности должности (объема, сложности работы и уровня ответственности); проведение справедливого и прозрачного распределения (перераспределения) фондов оплаты труда в государственных органах, а также бюджетных средств на оплату труда между ними.

28 декабря Кабинет министров принял решение для перехода на электронный кадровый менеджмент во всех государственных органах Украины, а именно - утвердил Положение об информационной системе управления человеческими ресурсами в государственных органах.