Киевсовет разрешил застройку города в обход генплана
Это решение на заседании 13 мая поддержали 68 депутатов Киевсовета, передает Liga.net.
В частности, "за" проголосовали большинство депутатов от УДАРа, "Европейской солидарности", ОПЗЖ и "Батькивщины". "Против" выступили фракции "Голос" и "Еднисть". Депутаты "Слуги народа" воздержались или не голосовали.
Напомним, срок действия последней утвержденной версии Генплана Киева истек в 2020 году. Новый Генплан пытаются разработать еще с 2008 года, но он до сих пор не утвержден.
Таким образом, теперь застройщики смогут возводить в столице новые коммерческие объекты без учета требований действующего Генплана, а также легализовать все уже построенное, в том числе и построенное на сомнительных основаниях. В случае принятия проекта Генплана Киева, в нем вынуждены будут учесть все принятые решения по ДПТ.