Больше тысячи клиентов "Запорожгаза" заказали реконструкцию систем газоснабжения

С начала года реконструкцию системы газоснабжения провели 1230 жителей Запорожья и области.

Как сообщает пресс-служба АО "Запорожгаз", реконструкция системы газоснабжения может включать в себя замену любых газовых приборов на более мощные, перенос газового счетчика или котла, установку дополнительного оборудования, а также изменение расположения газовых сетей.

"Реконструкция сети газоснабжения предусматривает изготовление технических условий и проектного решения, строительно-монтажные работы, проверку на прочность и герметичность нового газопровода, прием в эксплуатацию и пуск газа в газовые приборы. "Запорожгаз" предоставляет комплексную услугу по реконструкции, что позволяет значительно сэкономить время и средства клиента. Ведь клиентам не нужно самостоятельно контролировать все процессы реконструкции, этим занимаются персональные менеджеры", – пояснила директор по капитальному строительству АО "Запорожгаз" Виктория Абрамова.

В компании напомнили, что для того, чтобы заказать услугу реконструкции, клиенту необходимо обратиться в "104.ua Клиентское пространство" с соответствующим заявлением, а также предоставить пакет документов. Персональный менеджер контролирует процесс выполнения работ по реконструкции и в телефонном режиме консультирует клиента. Если во время реконструкции нужно заменить газовые приборы, персональный менеджер поможет подобрать и приобрести необходимое оборудование, непосредственно в клиентском пространстве.

Специалисты АО "Запорожгаз" являются экспертами в предоставлении работ по реконструкции любого уровня сложности, имеют многолетний опыт и качественное материально-техническое обеспечение. Все сотрудники, выполняющие реконструкцией систем газоснабжения, постоянно совершенствуют свои навыки и подтверждают свою квалификацию.