Зеленский поручил СНБО проверить раздачу госдач под руководством зятя своего бизнес-партнера

Президент Владимир Зеленский поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) проверить основания использования государственных домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице на землях Госуправления делами президента, которым с 2015 года руководил нынешний глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Об этом Зеленский заявил в обращении по итогам заседания СНБО.

"Сегодня мы коснулись важного вопроса – это государственные земли и дома в Конча-Заспе и Пуще-Водице, а также лица, в пользовании которых они находятся. В целом речь о почти 400 гектарах заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач", – сказал президент.

Он напомнил, что в конце 2014 года был отменен перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание в государственных резиденциях. Однако, по словам Зеленского, они продолжили жить на этих землях и в резиденциях за символическую плату.

"Это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, люди по фамилии Пискун, Ландик, Васюник, министры Януковича – Табачник и Богатырева, вице-премьер времен Порошенко Зубко и даже директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин", – рассказал Зеленский.

"Эти и ряд других людей получили договоры на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение затрат на ремонт в размере 50% и за символическую плату могли там жить. Сегодня мной поставлена ​​задача провести полный аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, установить полный перечень лиц, которые там проживают, при каких условиях они получили это право", – сказал президент.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге уточнил, что речь идет о 365 га заповедной государственной земли и 71 доме в Конче-Заспе и 32 домах в Пуще-Водице.

При этом Данилов не ответил на вопрос, идет ли речь исключительно о зданиях, которые находятся в управлении Управления делами президента.

Напомним, в управлении Государственного управления делами находится комплекс отдыха "Пуща-Водица", госпредприятие "Санаторий "Конча-Заспа", дом отдыха "Конча-Заспа" и ряд других объектов.

Как сообщалось, в декабре 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Игоря Лысого руководителем Государственного управления делами. Перед этим, летом 2020 года, Зеленский уволил с должности руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова, назначив его главой Винницкой областной государственной администрации.

Борзов начал работать заместителем главы ГУД во время президентства Петра Порошенко в 2014 году, а с 2015 года – руководил ГУД. После избрания Зеленского президентом он переназначил Борзова на этой должности.

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До назначения на госслужбу Борзов работал директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы", команды КВН "Сборная Украины". Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания".

Жена чиновника Ирина Борзова является председателем ОО "Развитие. Развитие", владеющего сетью кафе "Вкусный Еж", и является совладельцем гостиницы в Судаке. Она баллотировалсь в Верховную Раду по мажоритарному округу №14 в Виннице от президентской партии "Слуга народа" и избрана народным депутатом.

Отец Ирины Борзовой – Наум Баруля – тоже известный юморист, 10 лет возглавлял компанию "АМиК" Александра Маслякова, а до последнего времени руководил проектом "Лига Смеха" Зеленского. Баруля ялвяется совладельцем ООО "Продюссерский центр Лига Смаха" вместе с ближайшим окружением Зеленского, который передал им свои доли в бизнесе после избрания президентом.

Как выяснили журналисты, за время руководства ГУД Борзов успел бесплатно получить от государства квартиру на Печерске для своей семьи площадью 190 кв.м. При этом в квартиру вписали не только главу ГУД с женой, но и еще четырех родственников, что позволило увеличить площадь полученного жилья.

Сам Борзов объяснил получение новой квартиры необходимостью перевезти в Киев своих родителей, а ее площадь в 190 метров тем, что других объектов не было.

При этом через месяц после получения квартиры, жена Борзова также зарегистрировала в собственность BMW 2016 выпуска. Рыночная стоимость такой машины – $40-65 тыс.