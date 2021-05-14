Суд списал долги завода из группы "Креатив" перед госбанками на 7 миллиардов

Хозсуд Киева 26 апреля утвердил ликвидационный баланс ООО "Завод модифицированных жиров" и ликвидировал эту компанию в связи с ее банкротством.

Согласно судебным материалам, непогашенными по результатам ликвидационной процедуры остались кредиторские требования на 7,54 млрд грн, в том числе требования "Укрэксимбанка" на 4,51 млрд грн, "Ощадбанка" – на 2,94 млрд грн, ЧАО "Креатив" – на 89,9 млн грн, Об этом сообщает Finbalance..

"В соответствии с положениями ч. 7 ст. 64 Кодекса Украины по процедурам банкротства требования, не погашенные в связи с недостаточностью имущества, считаются погашенными", – говорится в судебном постановлении.

ООО "Завод модифицированных жиров" связано с группой "Креатив". Эта компания была признана банкротом постановлением Хозяйственного суда Киева от 7 февраля 2018 года.

В ходе ликвидационной процедуры по результатам инвентаризации имущественных активов и обязательств должника ликвидатором было установлено наличие у банкрота имущественных активов общей стоимостью 151,8 млн грн, из которых 131 млн грн – дебиторская задолженность, 20,8 млн грн – основные средства.

По резальтатам выявлению имущественных активов должника была сформирована ликвидационная масса в размере 38 млн грн, за счет которой было частично погашены требования кредиторов, а также погашены расходы на проведение ликвидационной процедуры. В итоге непогашенными остались требования кредиторов на 7,54 млрд грн.

"Ликвидатор пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для обращения с иском о привлечении должностных лиц банкрота к субсидиарной ответственности в связи с отсутствием признаков доведения до банкротства ООО" Завод модифицированных жиров ", – говорится в постановлении суда.

Как сообщалось, 25 марта Хозсуд Киева утвердил ликвидационный баланс и ликвидировал частное предприятие "Эллада" из группы "Креатив". Эта компания была должна государственному "Ощадбанку" 3,43 млрд грн (как обеспеченные залогом имущества должника), а "Укрэксимбанку" – 4,2 млрд грн,

Напомним, в марте 2021 года Хозсуд города Киева утвердил ликвидационный баланс ПАО "Креатив Групп" и решил ликвидировать эту компанию как юридическое лицо в связи с банкротством. Согласно судебным материалам, общая кредиторская задолженность "Креатив Групп" составляла – 6,96 млрд грн. В том числе 6,3 млрд грн составлял долг перед "Ощадбанком".

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Напомним, группа "Креатив" была одним из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине. В состав группы входило три завода по переработке подсолнечника общей мощностью около 1,1 млн тонн семян в год, а также четыре завода по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. В ее составе также был завод по переработке сои мощностью 270 тыс. тонн в год. Компания владела восемью элеваторными комплексами в Кировоградской, Николаевской, Киевской и Днепропетровской областях, растениеводческими хозяйствами и животноводческим комплексом.

По данным Национального банка, задолженностью ЧАО "Креатив" перед украинскими и международными банками в размере $630 млн. В частности, по состоянию на начало 2015 года доля кредитов "Креатива" в государственных банках составляла почти 80% или более 11 млрд грн: почти 7 млрд грн компания была должна "Ощадбанку", 2,5 миллиарда - "Укрэксимбанку", 2 миллиарда - "Укргазбанку".

Напомним, в сентябре 2015 года основатель "Креатива" Станислав Березкин сообщил о выходе из состава акционеров, уточнив, что 80% маслоэкстракционного бизнеса, а также производство жиров, маргаринов и спредов перешли к другим владельцам.

Летом того же года в состав правления "Креатив Групп" вошли лица, ранее работавшие в его крупнейшем конкуренте - агрохолдинге "Кернел" и "БТА Банке".