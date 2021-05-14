СНБО утвердил стратегию кибербезопасности до 2025 года

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 14 мая утвердил Стратегию кибербезопасности Украины на 2021-2025 годы, а также принял решение о создании общенациональной цифровой многоканальной телесети Мультиплекс МХ-7.

Об этом заявил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга по итогам заседания СНБО, передает Укринформ.

"Сегодня два важных решения были приняты, касающихся нашей деятельности. Это Стратегия кибербезопасности нашей страны, и теперь у нас есть официальный документ, который нам позволяет и финансировать и осуществлять меры в этом направлении и улучшать ситуацию, в которой мы находимся. И второй важный шаг - это решение о создании и выделении финансирования для построения мультиплексов МХ7, что позволит нам более качественно коммуницировать с украинцами и улучшит сигнал", - отметил Федоров.

Кроме того, Федоров напомнил, что сейчас в Украине сложилась ситуация, когда жители приграничных областей не имеют возможности бесплатно смотреть украинские телеканалы. Ведь в прошлом году произошло кодирование спутникового телевидения, а единственный оператор цифрового вещания покрывает не всю страну. Жители приграничных областей пока лишены этого сигнала, а для того, чтобы продолжить смотреть украинские телеканалы, им необходимо покупать новый тюнер и оформлять подписку с провайдером.

Поэтому решение о создании общенациональной цифровой многоканальной телесети Мультиплекс МХ-7 решит упомянутые проблемы, подчеркнул министр.

Как сообщалось, 26 февраля председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь заявил, к концу 2021 года в Украине планируют создать общенациональную цифровую многоканальную телесеть МХ-7. Благодаря новой телесети МХ-7 украинцы из самых отдаленных регионов страны смогут получать качественный сигнал телевизионных и радиоканалов.

4 марта рабочая группа при Национальном координационном центре кибербезопасности Совета национальной безопасности и обороны одобрила проект Стратегии кибербезопасности Украины на 2021-2025 годы.