Япония выделит $4,5 миллиона на поддержку востока Украины

Правительство Японии выделяет $4,5 млн на поддержку населения Донецкой и Луганской, а также на восстановление этих областей.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время пресс-конференции, передает Укринформ.

"То, что правительство Японии, наши международные партнеры, делают сегодня, - это как раз ради и для людей. В этом году будет реализация проектов на $4,5 млн. Средства будут направлены на улучшение качества и эффективности работы в медицинских учреждениях, принадлежащих ведомству Министерства обороны Украины, помощь людям, которые лишены свободы, помощь раненым и больным, медицинскую помощь, меры физической реабилитации, внедрение инициатив поддержки общин и тому подобное", - сказал Резников.

Он отметил, что именно Япония совместно с ООН и МККК уже организуют ряд важных проектов в Донецкой и Луганской, а именно уже было восстановлено 400 домов, пострадавших от боевых действий, были реализованы проекты в сфере образования молодежи, развития общин, оказана помощь в сфере здравоохранения военнослужащих в Украине.

Резников поблагодарил правительство Японии, Международный Комитет Красного Креста и ООН за безапелляционную, последовательную поддержку Украины. Также он поблагодарил за гуманитарную помощь для Донецкой и Луганской областей, часть которых до сих пор в оккупации, где люди страдают от последствий вооруженной агрессии России.

Во время пресс-конференции посол Японии Такаши Кураи проинформировал, что средства будут направлены на поддержку жителей вблизи линии разграничения, а именно на переезд в безопасные места и на обеспечение сосуществования внутренне перемещенных лиц и местных общин. Планируется финансировать и профессионально-техническую подготовку перемещенных лиц.

В партнерстве с Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) будет обновлено медицинское оборудование для лечения раненых и больных коронавирусом в пяти военных госпиталях. Финансирование пойдет и на гумгрузы МКХЧ с обеих сторон линии разграничения.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани добавила, что эта помощь также будет реализовываться Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организацией по миграции.

Кураи подчеркнул, что общая сумма выделенных Украине средств от Японии достигает $3,5 млрд, половина из которых была направлена ​​после 2014 года.